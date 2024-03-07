Найдена гробница с золотыми сокровищами и человеческими останками

В гробнице найдены также человеческие останки, указывает "МК".
Помимо знатной особы, гробница заполнена телами людей, которые сопровождали вождя в загробный мир.
Между тем стало известно, что загадочный кулон из гробницы Тутанхамона внеземного происхождения.
Исследователи пришли к выводу — стекло образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли.
Впервые стекло описали в 1933 году. Оно получило название ливийское стекло. Коллекционеры минералов ценят его за красоту, редкость и загадочность. Кулон, найденный в гробнице фараона Тутанхамона, содержит осколок такого стекла.
Оно отличается своим составом от любого другого естественного стекла на Земле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале