Найди работу играючи! Бесплатный бизнес-квест от компании ЭТАЖИ

Впервые в городе! Бизнес-квест, основанный на реальных событиях. Открой для себя рынок недвижимости за один день, а возможно и найди новую работу!

Что такое бизнес-квест? Это одно из главных приключений твоего лета!

Погрузись в рабочую атмосферу, где ты в команде единомышленников попробуешь себя в роли специалиста по недвижимости, и решишь увлекательную задачу из практики работы сотрудника агентства.

Участникам расскажут о тонкостях профессии, о компании, раскроют некоторые секреты деятельности, взаимодействия с компаниями-партнерами и ответят на любые вопросы.

Чем полезно участие в бизнес-квесте: Ты узнаешь все подробности про рынок недвижимости;

Мы развеем твои мифы о профессии риэлтора;

Ты получишь навыки делового общения;

Будешь общаться со специалистами и экспертами , а также задашь интересующие тебя вопросы.

И все это с перерывами на чай, лимонад и вкусными закусками!

Участники, которые успешно пройдут квест, могут получить приглашение на собеседование уже в конце мероприятия.

Отличная новость — мероприятие бесплатное.

Понравилось? Регистрируйся по номеру +7−965−990−1994 или здесь job-quest.etagi.tilda.ws

Стань профессионалом команды ЭТАЖИ!

Компания ЭТАЖИ вошла в ТОП-100 лучших работодателей России за 2018 год. Адрес: Барнаул, Красноармейский пр-т, 69Б,

7 вход, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 230−003

Сайт: barnaul.etagi.com

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