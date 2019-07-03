Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 21°C
60

Найди работу играючи! Бесплатный бизнес-квест от компании ЭТАЖИ

Впервые в городе! Бизнес-квест, основанный на реальных событиях. Открой для себя рынок недвижимости за один день, а возможно и найди новую работу!

Бизнес-квест.
Бизнес-квест.
Фото предоставлено компанией ЭТАЖИ.

Что такое бизнес-квест? Это одно из главных приключений твоего лета!

Погрузись в рабочую атмосферу, где ты в команде единомышленников попробуешь себя в роли специалиста по недвижимости, и решишь увлекательную задачу из практики работы сотрудника агентства.

Участникам расскажут о тонкостях профессии, о компании, раскроют некоторые секреты деятельности, взаимодействия с компаниями-партнерами и ответят на любые вопросы.

Чем полезно участие в бизнес-квесте:
  • Ты узнаешь все подробности про рынок недвижимости;
  • Мы развеем твои мифы о профессии риэлтора;
  • Ты получишь навыки делового общения;
  • Будешь общаться со специалистами и экспертами, а также задашь интересующие тебя вопросы.

И все это с перерывами на чай, лимонад и вкусными закусками!

Участники, которые успешно пройдут квест, могут получить приглашение на собеседование уже в конце мероприятия.

Отличная новость — мероприятие бесплатное.

Понравилось? Регистрируйся по номеру +7−965−990−1994 или здесь job-quest.etagi.tilda.ws

Стань профессионалом команды ЭТАЖИ!

Компания ЭТАЖИ вошла в ТОП-100 лучших работодателей России за 2018 год.

Адрес: Барнаул, Красноармейский пр-т, 69Б,
7 вход, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 230−003
Сайт: barnaul.etagi.com

(22+)

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость