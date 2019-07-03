Найди работу играючи! Бесплатный бизнес-квест от компании ЭТАЖИ

Что такое бизнес-квест? Это одно из главных приключений твоего лета!
Погрузись в рабочую атмосферу, где ты в команде единомышленников попробуешь себя в роли специалиста по недвижимости, и решишь увлекательную задачу из практики работы сотрудника агентства.
Участникам расскажут о тонкостях профессии, о компании, раскроют некоторые секреты деятельности, взаимодействия с компаниями-партнерами и ответят на любые вопросы.
- Ты узнаешь все подробности про рынок недвижимости;
- Мы развеем твои мифы о профессии риэлтора;
- Ты получишь навыки делового общения;
- Будешь общаться со специалистами и экспертами, а также задашь интересующие тебя вопросы.
И все это с перерывами на чай, лимонад и вкусными закусками!
Участники, которые успешно пройдут квест, могут получить приглашение на собеседование уже в конце мероприятия.
Отличная новость — мероприятие бесплатное.
Понравилось? Регистрируйся по номеру +7−965−990−1994 или здесь job-quest.etagi.tilda.ws
Стань профессионалом команды ЭТАЖИ!
Адрес: Барнаул, Красноармейский пр-т, 69Б,
7 вход, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 230−003
Сайт: barnaul.etagi.com
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