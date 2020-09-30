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Жизнь

Для барнаульской молодежи устроят квест «Найти дилера»

В Барнауле устроят антинаркотическую квест-игру «Найти дилера», а победителям подарят фитнес-браслет и беспроводную гарнитуру, сообщил официальный сайт Алтайского края.

Найди дилера.
Найди дилера.
https://vk.com/altaikdm

Квест пройдет 2 октября в 14:00 в парке «Изумрудный». Организаторами выступил Краевой дворец молодежи при поддержке управления молодежной политики региона и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

«Игра организована с целью профилактики наркомании в молодежной среде», — подчеркивают власти.

Участники должны будут отыскать «преступника». Будет ли его роль играть кто-то из организаторов или участников — не сообщается.

Чтобы принять участие, нужно собрать команду из четырех человек, выбрать капитана, придумать название и создать единый стиль команды. Подать заявку можно здесь.

Победителям обещают фитнес-браслет Huawei Band 4e и беспроводную гарнитуру CROWN. За второе место — абонемент в тренажерный зал «Рельеф» на 12 занятий. За третье место — шейкеры. Отдельный приз приготовили команде с самым ярким стилем.

Ранее в Барнауле накануне Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом прошла акция «Пойдем, закрасим!».

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