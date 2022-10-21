21 октября
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Жизнь

Назад в СССР. В Барнауле открылась выставка для желающих поностальгировать по советскому прошлому

В Краеведческом музее открылась выставка «Привет из СССР», посвященная 100-летию со дня образования советского государства. Здесь музейные работники стараются вспомнить только теплые ностальгические моменты, которые связаны с поздним этапом развития этой страны.

Открытие выставки "Привет из СССР"
Открытие выставки "Привет из СССР"
АГКМ

На открытие выставки пришли участие министр культуры Елена Безрукова, председатель регионального отделения Союза женщин России Надежда Ремнева и другие гости. Также с музыкальными номерами выступили учащиеся барнаульской музыкальной школы № 1.

«Ощущение человеком огромной большой страны многим знакомо. Люди были пронизаны идеологией этой страны — братством народов, единством. И мне кажется, что эта идеология из нашего сознания — людей, которые застали эту эпоху, так до конца и не ушла. Впоследствии были разные оценки — хорошо или плохо было в Советском Союзе. Но так не бывает — чтоб все только хорошо или все только плохо.» — заявила Безрукова.

Музейные работники оформили выставку не в виде привычных витрин, а как полноценные инсталяции. Так, здесь можно найти типичные интерьеры жилой комнаты в хрущевке, первомайской демонстрации и столярной мастерской.

Посетители смогут увидеть более 400 экспонатов из коллекции музея: фотоснимки, марки, грамоты, знамена и флаги, музыкальные инструменты, предметы мебели, техники и быта.

Выставка будет работать по 8 января 2023 года. Посмотреть ее можно в Выставочном зале АГКМ по адресу: ул. Ползунова, 39.

Ранее в Краеведческом музее открылась выставка, посвященная Бородинскому сражению и Отечественной войне 1812 года.

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