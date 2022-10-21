Назад в СССР. В Барнауле открылась выставка для желающих поностальгировать по советскому прошлому

В Краеведческом музее открылась выставка «Привет из СССР», посвященная 100-летию со дня образования советского государства. Здесь музейные работники стараются вспомнить только теплые ностальгические моменты, которые связаны с поздним этапом развития этой страны.

На открытие выставки пришли участие министр культуры Елена Безрукова, председатель регионального отделения Союза женщин России Надежда Ремнева и другие гости. Также с музыкальными номерами выступили учащиеся барнаульской музыкальной школы № 1.

«Ощущение человеком огромной большой страны многим знакомо. Люди были пронизаны идеологией этой страны — братством народов, единством. И мне кажется, что эта идеология из нашего сознания — людей, которые застали эту эпоху, так до конца и не ушла. Впоследствии были разные оценки — хорошо или плохо было в Советском Союзе. Но так не бывает — чтоб все только хорошо или все только плохо.» — заявила Безрукова.

Музейные работники оформили выставку не в виде привычных витрин, а как полноценные инсталяции. Так, здесь можно найти типичные интерьеры жилой комнаты в хрущевке, первомайской демонстрации и столярной мастерской.

Посетители смогут увидеть более 400 экспонатов из коллекции музея: фотоснимки, марки, грамоты, знамена и флаги, музыкальные инструменты, предметы мебели, техники и быта.

Выставка будет работать по 8 января 2023 года. Посмотреть ее можно в Выставочном зале АГКМ по адресу: ул. Ползунова, 39.

Ранее в Краеведческом музее открылась выставка, посвященная Бородинскому сражению и Отечественной войне 1812 года.