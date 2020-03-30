Назло пандемии и панике: 10 идей, чем заняться на карантине

В связи с пандемией коронавируса все чаще обсуждают, чем занять себя во время карантина, чтобы зря не терять время. Altapress.ru подобрал 10 полезных идей, которые помогут не пасть духом.

Приготовьте необычное блюдо

Если вы продвинутый кулинар, то экспериментируйте с привычными продуктами. Добавьте немного фантазии или же лайфхаков из социальных сетей.

А если вы вовсе не умеете готовить, то пришло время научиться. Позвоните своим мамам или бабушкам, узнайте у них пару рецептов и смело открывайте для себя кулинарный мир.

Освойте новую профессию

Из-за карантина многие компании открыли доступ к бесплатным онлайн-курсам. Определите для себя, чему бы вы хотели научиться и найдите подходящий курс.

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Займитесь спортом или йогой

Спортивные залы временно прекратили свою работу. Но занятия можно продолжить и дома. Если вы не знаете, с какой стороны подойти к этому занятию, можно скачать парочку тематических приложений. Или же подписаться на спортивные YouTube-каналы.

Посетите виртуальные экскурсии

В период самоизоляции многие музеи приостановили посещение на неопределенный срок. Но вместо этого подарили возможность заглянуть в них виртуально. Например, экскурсию по Эрмитажу длиной в 5 часов. А в онлайн-сообществах некоторых театров, опер и соборов вечерами проходят трансляции с концертами и спектаклями.

Прокачайте свои бьюти-навыки

В косметичке каждой женщины лежит немало штучек, которыми они не пользуются. Карантин — это время навести в ней ревизию. Отложить лишнее и освоить что-то новое. Включайте наиболее приглянувшийся бьюти-тьюториал и приступайте. Когда еще появится столько свободного времени, чтобы научиться рисовать идеальные стрелки или делать маникюр не хуже салонного.

Чтение , книги СС0

Прочтите книги

Если вы давно откладывали некоторые произведения «на потом», сейчас самое время. Откройте ваш список того, что когда-то хотели прочесть, и начинайте действовать. Если такового нет, то заведите и постепенно обнуляйте его.

Начните учить новый язык

Многие ресурсы открывают доступ к бесплатным урокам иностранных языков. Стоит только определиться, какой именно язык вас интересует. К тому же это очень хорошо развивает память.

Устройте домашнюю фотосессию

Для этого совершенно не понадобятся услуги профессионала. Достаточно подглядеть основные навыки фотографии в интернете и сделать свои первые шедевры на смартфон.

Пылесос. Уборка. СС0

Сделайте генеральную уборку

Генеральная уборка — один из действенных методов профилактики коронавируса. В нее нужно обязательно включить дезинфекцию дверных ручек и других поверхностей, на которых могут находиться возбудители новой болезни.

Посвятите время своим близким

Устройте сеанс видеосвязи со всеми родственниками. Узнайте, как у них дела, и расскажите о своих. Если они живут недалеко от вас, можно сделать приятный сюрприз и приехать к ним на время карантина.