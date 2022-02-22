Назначен новый генеральный директор завода Алтай-Кокс Группы НЛМК

Генеральным директором с 1 марта станет Вадим Валяс, ранее занимавший должность директора по производству. Он сконцентрируется на дальнейшем повышении операционной эффективности предприятия и развитии технологий коксохимического производства.

Ранее должность генерального директора Алтай-Кокс занимал Павел Лизогуб, который покидает Группу НЛМК.

«Я благодарю Павла Лизогуба за работу по развитию завода и коксохимического направления компании. Под его руководством Алтай-Кокс стал одним из самых эффективных коксохимических предприятий страны: реализована инновационная технология трамбования угольной шихты, внедрена Производственная система НЛМК, оптимизирована себестоимость важнейшего сырья для металлургического производства при сохранении необходимого уровня качества. Вадиму Валясу я желаю успеха в решении стратегических задач развития предприятия», — прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Вадим Валяс. АО «Алтай-Кокс»

Биография Вадима Валяса

Вадим Валяс пришел на Алтай-Кокс в 1990 году. В 2002 году назначен начальником производственного отдела. С 2008 года занимал должность директора по производству завода.

Вадим окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Химическая технология твердого топлива и углеродистых материалов», Алтайский государственный университет по направлениям «Антикризисное управление» и «Экономика и управление бизнесом».

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной коксохимической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке. Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.