24 января
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Жизнь

Назначили замначальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Им стал Андрей Никитин. Бывший шеф-редактор и издатель газеты «Свободный курс», экс-редактор сайта altapress.ru. Бывший редактор "Молодежи Алтая".

Газеты.
Газеты.
unsplash.com.

В управлении Андрей Никитин будет заниматься реализацией основных направлений информационной политики Правительства и органов исполнительной власти Алтайского края, взаимодействовать с федеральными, региональными и муниципальными СМИ.

Никитин был связан не только с ИД «Алтапресс». Он занимал должность директора радиостанции «Радио 22». Был заместителем главного редактора «Алтайской правды», главным редактором «Сибирской медиагруппы», директором по развитию в ИА «Амител».

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