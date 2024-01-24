Назначили замначальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Им стал Андрей Никитин. Бывший шеф-редактор и издатель газеты «Свободный курс», экс-редактор сайта altapress.ru. Бывший редактор "Молодежи Алтая".

В управлении Андрей Никитин будет заниматься реализацией основных направлений информационной политики Правительства и органов исполнительной власти Алтайского края, взаимодействовать с федеральными, региональными и муниципальными СМИ.

Никитин был связан не только с ИД «Алтапресс». Он занимал должность директора радиостанции «Радио 22». Был заместителем главного редактора «Алтайской правды», главным редактором «Сибирской медиагруппы», директором по развитию в ИА «Амител».

Самое важное - в нашем Telegram-канале