23 сентября
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Жизнь

Назвали порядок действий при ошибочном вручении повестки

Замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки. Об этом сообщает правительство региона.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Что делать, если вам вручили повестку, а вы не подходите под параметры частичной мобилизации:

Замгубернатора заявил, что в таком случае обязательно нужно принести в военкомат документы, доказывающие, что вы не годны для мобилизации.

По словам Костенко, такие ошибки случаются, но они носят единичный характер. Например, мобилизации не подлежат те, кто не служил в армии. Многодетные отцы и не подходящие по возрасту также не мобилизуются.

Эти параметры проверяет комиссариат в военкомате.

Напомним, в России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Шойгу рассказал, что отправят «на фронт» тех, кто имеет боевой опыт и служил в армии.

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