Назвали порядок действий при ошибочном вручении повестки

Замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки. Об этом сообщает правительство региона.

Что делать , если вам вручили повестку , а вы не подходите под параметры частичной мобилизации:

Замгубернатора заявил, что в таком случае обязательно нужно принести в военкомат документы, доказывающие, что вы не годны для мобилизации.

По словам Костенко, такие ошибки случаются, но они носят единичный характер. Например, мобилизации не подлежат те, кто не служил в армии. Многодетные отцы и не подходящие по возрасту также не мобилизуются.

Эти параметры проверяет комиссариат в военкомате.

Напомним, в России 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Шойгу рассказал, что отправят «на фронт» тех, кто имеет боевой опыт и служил в армии.