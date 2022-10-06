Назвали уважительные причины для неявки в военкомат по повестке

Эксперты уточнили, что такими основаниями считаются:
- утрата трудоспособности, связанная с увечьем или заболеванием призывника;
- тяжелое состояние здоровья или похороны жены, мужа, матери, отца, ребенка, родных брата и сестры, а также бабушки, дедушки или усыновителя гражданина;
- возникшее из-за непреодолимой силы препятствие или другое обстоятельство, не зависящее от воли призывника (например, стихийное бедствие);
- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.
При этом после окончания действия одной из этих причин призывник обязан прийти в военкомат без дополнительного вызова.
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