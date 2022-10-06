Назвали уважительные причины для неявки в военкомат по повестке

Россиянам напомнили причины, по которым они имеют право не явиться в военкомат после получения повестки. Их указали на портале « Объясняем.РФ ».

Эксперты уточнили, что такими основаниями считаются:

утрата трудоспособности , связанная с увечьем или заболеванием призывника;

связанная с увечьем или заболеванием призывника; тяжелое состояние здоровья или похороны жены , мужа , матери , отца , ребенка , родных брата и сестры , а также бабушки , дедушки или усыновителя гражданина;

мужа матери отца ребенка родных брата и сестры а также бабушки дедушки или усыновителя гражданина; возникшее из-за непреодолимой силы препятствие или другое обстоятельство , не зависящее от воли призывника ( например , стихийное бедствие);

не зависящее от воли призывника например стихийное бедствие); иные причины , признанные уважительными призывной комиссией.

При этом после окончания действия одной из этих причин призывник обязан прийти в военкомат без дополнительного вызова.

Ранее в российском регионе возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации.