Эксперты назвали главный цвет 2019 года

Цветом 2019 года назван «живой коралл» — он символизирует потребность в оптимизме и поиске радости. Об этом сообщил разработчик профессиональных цветовых стандартов Pantone.

«Мы получаем энергию от природы. Подобно тому, как коралловый риф является источником пропитания и убежищем для морской жизни, яркий, но мягкий PANTONE 16−1546 „Живой коралл“ принимает нас в свои теплые и заботливые объятья, дающие комфорт и помогающие держаться на плаву в нашем постоянно меняющемся мире», — отмечают в Pantone.

Яркость и жизнерадостность этого цвета привлекает внимание в социальных сетях и цифровом дизайне, ассоциируется с комфортом и позитивностью в моде и интерьерах и подходит для любого типа кожи, если речь идет о косметике, пишет mail.ru.

Pantone называет цвет года вот уже 20 лет. Выбор компании влияет на тенденции в моде, дизайне и других сферах.

Цветом 2018-го был ультрафиолет.