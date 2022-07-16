16 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Назван лучший советский фантастический фильм

Двухсерийная трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» 1986 года стала самым рейтинговым советским фантастическим фильмом в России.

Космический аппарат в Белокурихе-2.
Космический аппарат в Белокурихе-2.
Пресс-служба "Курорта Белокуриха"

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» по результатам рейтинга «Абсолютный топ», состоящего из картин советских режиссеров в жанре фантастики.

Космический аппарат в Белокурихе-2.
Космический аппарат в Белокурихе-2.
Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Второе место списка занял «Солярис» Андрея Тарковского, вышедший на экраны в 1972 году и снятый по мотивам фантастического произведения Станислава Лема.

Замыкает тройку лидеров «Собачье сердце» Владимира Бортко — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова.

В пятерку топа попала еще одна картина Тарковского — «Сталкер», в основе которого повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине». Пятое место занял детский фантастический фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего», основанный на произведении фантаста Кира Булычева, пишет Газета.Ru.

Топ лучших советских фантастических картин основан на анализе рейтингов и киноподборок главных российских и западных изданий и онлайн-платформ: IMDb, «Кинопоиск», Film.ru, Lifehacker, Kanobu, «Подбор кино», а также экспертного мнения программной дирекции телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость