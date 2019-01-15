Назван наиболее комфортный для жизни город России

Кроме того, в рейтинг попали Санкт-Петербург (182 место), Москва (191 место), Екатеринбург (199 место) и Новосибирск (206 место).
В пятерку лучших городов вошли Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих. А худшими для жизни городами оказались Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.
Сервис Numbeo специализируется на сборе статистических данных о городах и странах. Составленный рейтинг основан на информации о покупательской способности населения, безопасности, здравоохранении, стоимости жизни и других.