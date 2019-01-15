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Жизнь
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Назван наиболее комфортный для жизни город России

Самый комфортный для жизни российский город — Нижний Новгород. В рейтинге исследовательского сервиса Numbeo он занял 109 место из 226, пишет РИА Новости.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

Кроме того, в рейтинг попали Санкт-Петербург (182 место), Москва (191 место), Екатеринбург (199 место) и Новосибирск (206 место).

В пятерку лучших городов вошли Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих. А худшими для жизни городами оказались Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.

Сервис Numbeo специализируется на сборе статистических данных о городах и странах. Составленный рейтинг основан на информации о покупательской способности населения, безопасности, здравоохранении, стоимости жизни и других.

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