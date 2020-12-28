Назван неожиданный способ проверки себя на алкоголизм

Психиатр и нарколог Михаил Тетюшкин раскрыл способ проверить себя на алкоголизм. Об этом сообщает «Рамблер».

Медик напомнил, что здоровый человек на утро после злоупотребления спиртным чувствует себя крайне плохо: у него возникают головная боль и тошнота, что спровоцировано метаболитами спиртного.

Одна лишь мысль о выпивке противна человеку.

«А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, всё хорошо и всё здорово — вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости», — пояснил нарколог.

Напомним, ранее «Рамблер» сообщал о том, что алкоголь может быть смертельно опасен для переболевших COVID-19.