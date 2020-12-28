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28 декабря
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Жизнь

Назван неожиданный способ проверки себя на алкоголизм

Психиатр и нарколог Михаил Тетюшкин раскрыл способ проверить себя на алкоголизм. Об этом сообщает «Рамблер».

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

Медик напомнил, что здоровый человек на утро после злоупотребления спиртным чувствует себя крайне плохо: у него возникают головная боль и тошнота, что спровоцировано метаболитами спиртного.

Одна лишь мысль о выпивке противна человеку.

«А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, всё хорошо и всё здорово — вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости», — пояснил нарколог.

Напомним, ранее «Рамблер» сообщал о том, что алкоголь может быть смертельно опасен для переболевших COVID-19.

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