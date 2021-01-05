Назван размер взысканных в России долгов по алиментам

По его словам, за 11 месяцев 2020 года в стране было взыскано 16,7 миллиарда рублей. За аналогичный период 2019 года эта сумма составила 15,5 миллиарда рублей.
Добиться выплаты алиментов судебным приставам удалось в 78,9% случаев от общего объема исполнительных производств.
При этом в отношении одного должника может быть возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании алиментов.
По состоянию на 1 декабря 2020 год в работе у приставов находилось 795,8 тысячи производств о взыскании алиментов. Это, к слову, на 10,6 тысячи меньше, чем в начале года, и на 17,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.