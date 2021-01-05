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Жизнь

Назван размер взысканных в России долгов по алиментам

Сумма взысканных судебными приставами долгов по алиментам в России за 2020 год оказалась на 1,2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее, передает РИА Новости со ссылкой на замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова.

Долги.
Долги.
СС0

По его словам, за 11 месяцев 2020 года в стране было взыскано 16,7 миллиарда рублей. За аналогичный период 2019 года эта сумма составила 15,5 миллиарда рублей.

Добиться выплаты алиментов судебным приставам удалось в 78,9% случаев от общего объема исполнительных производств.

При этом в отношении одного должника может быть возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании алиментов.

По состоянию на 1 декабря 2020 год в работе у приставов находилось 795,8 тысячи производств о взыскании алиментов. Это, к слову, на 10,6 тысячи меньше, чем в начале года, и на 17,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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