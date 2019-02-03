Назван самый романтичный город мира и это не Париж

Список составлялся на основе данных соцсетей. Исследователи анализировали англоязычные хэштеги, связанные с романтическими отношениями, в частности с объявлением о помолвке. Нью-Йорк оказался безусловным лидером по этому показателю. Вторую строчку занял Лондон, третью Лос-Анджелес, а мечта всех романтиков Париж стал лишь четвертым.
В список также попали Берлин (6 место), Прага (12 место), Барселона (13 место), Амстердам (16 место), Афины (26 место), Стокгольм (52 место), Токио (57 место) и другие.