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29 марта
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Жизнь

Назван средний размер пенсий в России

Во время круглого стола в Совете Федерации замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отчиталась о среднем размере пенсий в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля», — заявила она на круглом столе в Совете Федерации.

Как отметил зампред правления ПФР Сергей Чирков, повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается.

Средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, по его словам, составляет 17 536 рублей.

Страховые пенсии россиян были проиндексированы с 1 января на 6,3%, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля.

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