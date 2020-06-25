Назван возможный размер компенсации, которую выплатит Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова

Адвокат Эльман Пашаев предположил, какую сумму назначит суд в качестве компенсации семье погибшего в ДТП с участием его подзащитного — актера Михаила Ефремова, пишет РИА Новости. Размер денежной компенсации составит около миллиона рублей, в лучшем случае — полтора миллиона.

«Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — отметил адвокат. Он также заявил, что Ефремов был готов дать родственникам Сергея Захарова значительно больше.

Также Пашаев рассказал, что, вопреки слухам, Ефремову не придется продавать недвижимость, чтобы выполнить решение суда. «Как он может это сделать под домашним арестом?» — задался вопросом Пашаев.

Напомним, две недели назад Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.