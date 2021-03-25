Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
54

Названа дата запуска дачных электричек из Барнаула

Пригородные «дачные» поезда начнут курсировать с 27 марта, сообщили в администрации Барнаула.

Электрички.
Электрички.
http://mintrans22.ru/

Как уточнили в мэрии, в преддверии дачного сезона «Алтай-Пригород» назначает дополнительные пригородные поезда и остановки.

Так, с 27 марта начнут курсировать пригородные поезда № 6382/6381 по маршруту Барнаул — Овчинниково — Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:12, прибытие в 10:18; отправление со станции Овчинниково в 13:42, прибытие в 15:35).

В апреле эти электропоезда будут курсировать 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22 числа, после 22 апреля — по вторникам.

Также с 1 апреля назначаются остановки поездам:

  • № 6129/6130 Барнаул — Алейская — Барнаул на остановочных пунктах 257 км, 267 км;
  • № 6115/6116 Барнаул — Ребриха — Барнаул на остановочных пунктах 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км;
  • № 6225 Артышта-2 — Барнаул, № 6234/6233 Барнаул — Аламбай — Барнаул, № 6222 Барнаул — Тягун на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км.

В связи с этим расписание указанных поездов пригородного сообщения изменится от 2 до 13 минут. Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию о расписании электричек можно получить в пригородных билетных кассах, по телефону (3852) 29−21−68 или на сайте АО «Алтай-Пригород».

Также в горадминистрации добавили, что с 17 апреля планируется запустить автобусные садоводческие маршруты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость