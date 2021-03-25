Названа дата запуска дачных электричек из Барнаула

Пригородные «дачные» поезда начнут курсировать с 27 марта, сообщили в администрации Барнаула.

Как уточнили в мэрии, в преддверии дачного сезона «Алтай-Пригород» назначает дополнительные пригородные поезда и остановки.

Так, с 27 марта начнут курсировать пригородные поезда № 6382/6381 по маршруту Барнаул — Овчинниково — Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:12, прибытие в 10:18; отправление со станции Овчинниково в 13:42, прибытие в 15:35).

В апреле эти электропоезда будут курсировать 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22 числа, после 22 апреля — по вторникам.

Также с 1 апреля назначаются остановки поездам:

№ 6129/6130 Барнаул — Алейская — Барнаул на остановочных пунктах 257 км , 267 км;

267 км; № 6115/6116 Барнаул — Ребриха — Барнаул на остановочных пунктах 317 км , 316 км , 315 км , 296 км , 287 км;

316 км 315 км 296 км 287 км; № 6225 Артышта-2 — Барнаул , № 6234/6233 Барнаул — Аламбай — Барнаул , № 6222 Барнаул — Тягун на остановочных пунктах 44 км , 22 км , 20 км , 17 км , 10 км , 7 км.

В связи с этим расписание указанных поездов пригородного сообщения изменится от 2 до 13 минут. Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию о расписании электричек можно получить в пригородных билетных кассах, по телефону (3852) 29−21−68 или на сайте АО «Алтай-Пригород».

Также в горадминистрации добавили, что с 17 апреля планируется запустить автобусные садоводческие маршруты.