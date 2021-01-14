Названа причина смерти звезды популярных российских сериалов

Гусев успел припарковать машину и выключить передачу. Мужчину, склонившегося к пассажирскому сиденью и нажимающего ногой педаль акселератора, обнаружили строители, которых привлек громкий звук двигателя заведенного Chevrolet Lacetti.
Трагедия произошла на Курьяновской набережной в Москве недалеко от съемочной площадки, откуда возвращался актер, пишет KP.RU.
Артист был задействован в третьем сезоне сериала «Скорая помощь».
Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть Гусева.
Актер известен по многочисленным ролям в кино и сериалах, пишет News.ru. За свою карьеру он снялся в сотне кинолент, среди которых «Воронины», «Скорая помощь», «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Солдаты», «Последний рубеж» и другие.
Актеру было 45 лет.