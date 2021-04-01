Названа стоимость вакцины от коронавируса для кошек и собак

Две дозы вакцины против коронавируса для животных будут стоить 588 рублей, пишет РИА Новости.
Животных нужно будет вакцинировать двумя компонентами с интервалом 21 день, рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Собак и кошек рекомендуется прививать от COVID-19 с шестимесячного возраста. Взрослых питомцев эксперты советуют иммунизировать не реже одного раза в год, пишет polit.ru.
О вакцине
Вакцину «Карнивак-Ков» разработал подведомственным Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных. Это единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных.
Массовое производство вакцины для животных могут запустить в апреле.
Директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в марте заявил, что после массовой вакцинации людей коронавирус начнет активно распространятся среди домашних и сельскохозяйственных животных.