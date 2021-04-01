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Жизнь

Названа стоимость вакцины от коронавируса для кошек и собак

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных.

Корги. Собака.
Корги. Собака.
СС0

Две дозы вакцины против коронавируса для животных будут стоить 588 рублей, пишет РИА Новости.

Животных нужно будет вакцинировать двумя компонентами с интервалом 21 день, рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Собак и кошек рекомендуется прививать от COVID-19 с шестимесячного возраста. Взрослых питомцев эксперты советуют иммунизировать не реже одного раза в год, пишет polit.ru.

О вакцине

Вакцину «Карнивак-Ков» разработал подведомственным Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных. Это единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных.

Массовое производство вакцины для животных могут запустить в апреле.

Директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в марте заявил, что после массовой вакцинации людей коронавирус начнет активно распространятся среди домашних и сельскохозяйственных животных.

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