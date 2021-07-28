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Жизнь

Названа сумма, которую потратят на восстановление квартир в Барнауле после взрыва газа

Порядка 5 млн рублей выделят из бюджета Барнаула на восстановление квартир, пострадавших после взрыва газа в доме № 37 по улице Молодежной.

В Барнауле произошел взрыв газа в квартире пятиэтажки.
В Барнауле произошел взрыв газа в квартире пятиэтажки.
22.mchs.gov.ru

Как отметили в городской администрации, соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее altapress.ru сообщал, что утром 28 июля в квартире № 78 по улице Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа. В результате пострадали два человека — пенсионерка и ребенок.

На заседании районной комиссии по ЧС было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации. В качестве границей зоны ЧС определена территория дома, где произошел инцидент.

Внутри квартиры после взрыва газа.
Внутри квартиры после взрыва газа.
vk.com/mchs22

«По результатам визуального освидетельствования технического состояния здания специализированной организацией ООО „Алтайский центр строительно-технической экспертизы“, дальнейшая безопасная эксплуатация здания за исключением помещений № 59, № 74, № 78 допустима без ограничений. Обеспечен доступ жильцов в квартиры, за исключением трех вышеназванных», — добавляют в мэрии.

Газоснабжение и электроснабжение в доме восстановлено во всех квартирах кроме той, где произошел хлопок газа.

Что касается сроков восстановительных работ, то по словам заместителя председателя комитета ЖКХ Алексея Пахоменко, для их выполнения в первую очередь необходимо разработать проектно-сметную документацию.

В Барнауле произошел взрыв газа в квартире пятиэтажки.
В Барнауле произошел взрыв газа в квартире пятиэтажки.
22.mchs.gov.ru

«Эти работы займут около 10 дней, затем подрядная организация приступит к восстановлению жилых помещений. По предварительным данным на эти цели необходимо направить порядка 5 млн рублей», — уточнил чиновник.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, в свою очередь, заявил, что администрации Железнодорожного района следует в индивидуальном порядке взаимодействовать с жильцами каждой пострадавшей квартиры.

«Восстановительные работы необходимо начать незамедлительно. В кратчайшие сроки должен быть определен подрядчик, работы должны быть проведены в сжатые сроки и с должным качеством», — добавил градоначальник.

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