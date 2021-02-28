Названы доступные «суперпродукты» для продления жизни

По словам медиков, такими свойствами обладает еда богатая растительным белком, сообщает Рамблер.
Так, замена животного белка растительным помогает снизить риски смерти от онкологии, гипертонии, инфаркта и инсульта. К самым эффективным растительным продуктам медики отнесли семена тыквы, нежареный арахис, грецкий орех, горох и фасоль.
Ранее список «суперпродуктов» для поддержания иммунитета во время пандемии составила британский диетолог Лили Саттер.
По ее мнению, для полноценного питания человеку необходимы цельнозерновые продукты, рыба, грецкие орехи, ягоды, а также йогурты, яйца, кисломолочные продукты.