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Жизнь

Названы самые солнечные города России

Росгидромет назвал два самых солнечных города России. Данные опубликованы в паблике ведомства «ВКонтакте».

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

На первом месте оказался Улан-Удэ (Республика Бурятия). Там среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Хабаровск с показателем в 2449 часов занимает вторую строку.

Также эксперты назвали самое ветреное место в России. По данным Росгидромета, вблизи Мыса Тайгонос в Магаданской области порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду <208 километров в час>. По шкале Ботфорта это соответствует ураганному ветру.

Опубликованные данные вызвали дискуссию под новостью.

«В поселке Солечная долина в Крыму солнечных дней около 300 в году. а это как минимум 4000 часов. Интересно кто-нибудь в этом ведомстве знает об этом?», «Дальневосточные и сибирские города: Чита, Омск, Улан-Удэ, Хабаровск и другие действительно более солнечные чем Краснодар, Астрахань и Сочи, надо иметь мозги чтобы отличать температуру от солнечного света. В названных городах особенность географического положения и климата включают особенность, отличающую их от других городов, там и зимой светит солнце даже в лютый мороз», «А как же Кисловодск?», — комментируют подписчики сообщества.

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