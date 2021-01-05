Названы главные страхи россиян в 2021 году

Исследование о страхах наших сограждан провел онлайн-сервис по поиску работы SuperJob. Участниками опроса стали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов России. Опрос проводился с 23 по 27 декабря 2020 года.
Оказалось, что каждый девятый житель России больше всего боится того, 2021 год окажется хуже 2020 в плане потрясений. 7% россиян тревожится об образовании детей. 6% респондентов опасаются продления ковидных ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений.
Еще по 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% респондентов главным страхом является тот факт, что границы могут не открыть.
33% опрошенных боятся потерять имеющуюся работу или не найти новую, 27% боятся безденежья, 17% респондентов тревожатся о здоровье.
А вот 22% участников опроса не имеют страхов в отношении 2021 года.