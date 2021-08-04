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Жизнь

Названы надежные убежища на случай катастроф человечества

В исследовании научного журнала Sustainability перечислены лучшие места для выживания в случае экономического или климатического коллапса, сообщает Geo.

Сиглюфьордюр, Исландия.
Сиглюфьордюр, Исландия.
fishki.net

Крах может иметь несколько аспектов — более крупная пандемия, чем COVID-19, климатический кризис, связанный с изменением климата, финансовый кризис.

Панический прогноз основывается, например, на докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, который показал, что два региона земного шара, в частности в Пакистане и ОАЭ, стали практически непригодными для проживания людей.

При проведении своего исследования журнал опирался на данные Глобального индекса адаптации Американского университета Нотр-Дам, который в 2015 году оценил и ранжировал страны с точки зрения уязвимости и готовности к изменению климата в будущем, пишет bfm.ru. Были приняты во внимание несколько критериев, таких как возможность производить продукты питания для населения, возможность поддержания электросетей, общий производственный потенциал.

Наиболее подходящими местами в мире для переживания возможного коллапса являются Новая Зеландия, Исландия, Тасмания, Ирландия.

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