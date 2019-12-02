Названы причины, из-за которых могут снизить размер пенсии

Ошибки в трудовой книжке могут привести к снижению страховой пенсии.

Из-за неточности в фамилии или нечитаемой печати весь период работы в организации могут исключить из общего трудового стажа.

«Недопустимо и любое исправление в трудовой книжке. Запись признается ошибочной и делается новая», — пишет Primpress со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.

Печать организации должна быть четкой, а все записи заверены подписью работодателя.

Если в трудовой книжке фамилия, имя или отчество написано с ошибкой, то человек может потерять стаж. Аналогичные правила действуют и с датой рождения. Все личные данные человека должны совпадать с информацией в паспорте, пишет ura.ru.

Часто стаж теряется из-за несоответствий в названии организаций — например, человек устраивался в одну компанию, но уволен по документам уже из другой. Такую ситуацию можно наблюдать в записях периода 1990-х годов.