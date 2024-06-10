Стало известно, какие восемь продуктов, которые можно употреблять без опасений набрать лишний вес, даже если уже поздно и вам пора спать, а не стоять перед холодильником в раздумьях.

Свекла

Свекла имеет большое значение для нашего организма, поскольку она содержит значительное количество бетаина — липотропного вещества, которое регулирует жировой обмен. В таком количестве, как в свекле, бетаин не содержится больше ни в одном продукте. Кроме того, что бетаин помогает сжигать жиры, он также способствует лучшему усвоению пищи.

Яйца вкрутую

Яйца являются источником белка, полезных жиров и при этом содержат небольшое количество калорий (158 ккал на 100 г). Вы можете заранее отварить их и хранить в холодильнике на случай ночного голода. Кстати, если нарезать яйца и смешать с морковью и сельдереем, получится вкусный и диетический салат.

Омлет из белков

Еще один вариант употребления яиц. Приправьте омлет перцем, куркумой или прованскими травами и наслаждайтесь полуночным перекусом без страха набрать лишний вес.

Яйца. СС0.

Творог

Творог может вызывать разные чувства, но нельзя отрицать его пользу для диет и правильного питания. Чтобы есть творог было интереснее, добавьте к нему что-то из предложенного ниже или заправьте корицей, кокосовой стружкой или медом.

Черника

Скоро на прилавках появятся ягоды, и это замечательно, поскольку все они отлично подходят для поздних перекусов. Особенно выделяется черника, которая не только низкокалорийна, но и богата важными антиоксидантами. Эти вещества положительно влияют на наш организм на клеточном уровне, защищая от развития злокачественных образований.

Кроме того, в чернике содержатся такие полезные элементы, как калий, магний, фосфор, железо, а также витамины А, С, В1, B6, витамин РР и множество других минеральных веществ. При калорийности всего 44 ккал на 100 г., черника становится отличным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусом и получить пользу для здоровья.

Черника. freepik.com/4045

Сельдерей

Наверняка вы уже слышали о том, что сельдерей обладает диетическими свойствами и имеет отрицательную калорийность. Это означает, что организм тратит больше калорий на переваривание сельдерея, чем получает от него. Хотя эта теория вызывает споры среди диетологов и специалистов по правильному питанию, она не лишена оснований.

Калорийность сельдерея составляет всего 16 ккал на 100 г., что делает его безопасным для фигуры. Кроме того, в нем много клетчатки и воды, поэтому он быстро насыщает организм и помогает поддерживать чувство сытости. Благодаря этому вы сможете спокойно заснуть после перекуса сельдереем.

Морковь

Сладкая, хрустящая и полезная — что еще нужно для идеального перекуса? Морковь содержит множество витаминов и антиоксидантов, которые необходимы нашему организму.

В двух морковках содержится суточная доза бета-каротина, который активно участвует в защите организма от свободных радикалов. Кроме того, морковь оказывает антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное и противосклеротическое действие. Она также способствует улучшению состояния кожи и отлично насыщает, что, думаем, особенно важно для вас.

Если есть морковь «просто так» вам кажется слишком скучным, предлагаем попробовать ее с хумусом, который также не навредит фигуре. Получится вкусный и полезный перекус.

Морковь. freepik.com/Freepik

Печеные яблоки

Яблоки помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и снизить уровень холестерина. А печёные яблоки и вовсе могут стать отличным десертом.

Для этого нужно вырезать из яблок сердцевину, полить их медом, посыпать корицей и поставить на несколько минут в микроволновую печь. Получится вкусный и полезный десерт. Кстати, вещества, содержащиеся в яблоках, способствуют крепкому сну.

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