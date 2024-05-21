Кнара Андрян, врач-дерматолог и косметолог клиники Dega, предупредила, что фастфуд и сахар являются основными врагами здоровой и красивой кожи. В интервью « Ленте.ру » она назвала и другие продукты, которые могут способствовать преждевременному старению кожи.

По словам врача, состояние кожи во многом определяется рационом питания. Андрян подчеркнула, что сахар является главным врагом кожи, поскольку он вызывает процесс гликации — связывания сахаров с белками, что приводит к уплотнению коллагена. Это, в свою очередь, ускоряет появление морщин.

Однако полностью отказываться от сахара не нужно, достаточно лишь ограничить его потребление. По этой же причине следует сократить количество быстрых углеводов в ежедневном рационе.

Отмечается, что фастфуд, снеки и алкоголь негативно влияют на здоровье кожи. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, из-за чего на лице могут появиться сосудистая сеточка и мелкие морщины.

Для поддержания здоровья кожи врач посоветовала употреблять достаточное количество клетчатки и белков. При этом растительные белки не могут полностью заменить животные.

Кроме того, для здоровой кожи важно не только правильное питание, но и здоровый образ жизни в целом. Необходимо достаточно спать, бороться со стрессами и регулярно заниматься спортом.

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