По словам врача, состояние кожи во многом определяется рационом питания. Андрян подчеркнула, что сахар является главным врагом кожи, поскольку он вызывает процесс гликации — связывания сахаров с белками, что приводит к уплотнению коллагена. Это, в свою очередь, ускоряет появление морщин.
Однако полностью отказываться от сахара не нужно, достаточно лишь ограничить его потребление. По этой же причине следует сократить количество быстрых углеводов в ежедневном рационе.
Отмечается, что фастфуд, снеки и алкоголь негативно влияют на здоровье кожи. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, из-за чего на лице могут появиться сосудистая сеточка и мелкие морщины.
Для поддержания здоровья кожи врач посоветовала употреблять достаточное количество клетчатки и белков. При этом растительные белки не могут полностью заменить животные.
Кроме того, для здоровой кожи важно не только правильное питание, но и здоровый образ жизни в целом. Необходимо достаточно спать, бороться со стрессами и регулярно заниматься спортом.
Ранее сообщалось, что онколог рассказал о тревожных симптомах болезней легких.
Самое важное - в нашем Telegram-канале