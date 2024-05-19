Онколог рассказал о тревожных симптомах болезней легких

Врач отметил, что ранняя диагностика в большинстве случаев помогает улучшить исход болезни. И объяснил, что важно обратиться к специалисту при первых тревожащих признаках.

Первым тревожным признаком врач Нефедов назвал кашель, который длится более трех недель, а также изменение его характера — появление хрипоты, странной мокроты или даже крови.

Также в список признаков входит: одышка и боли в груди, особенно если признаки усиливаются при глубоком дыхании или кашле.

Торакальный хирург также просит обратить внимание на постоянное чувство усталости или слабости, свист при дыхании. Необъяснимая потеря веса также относится к признакам, которые могут указывать на множество болезней легких и дыхательных путей.

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