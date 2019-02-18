Алтайский край опустился в рейтинге качества жизни российских регионов

На первом месте в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2018 году по-прежнему находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости». Алтайский край в этом списке находится на 73 месте (что на семь позиций ниже, чем в 2017 году).

Рейтинг медиагруппы построен на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. Для учета использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и другие открытые источники.

Тройка «Москва, Санкт-Петербург и Московская область» возглавляет этот список уже в течение многих лет. «Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится», — отмечается в исследовании. В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Замкнули рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Тыва. Также в числе аутсайдеров республики — Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Бурятия, а также Курганская область и Еврейская автономная область.

Более чем на пять мест снизились позиции Алтайского края, Тамбовской области, Красноярского края, Удмуртии и Чувашии. Среди регионов, которые улучшили свои показатели более чем на пять мест, — Магаданская область, Амурская область, Оренбургская область, Чукотский автономный округ, Северная Осетия — Алания, Сахалинская область и Мурманская область.