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Жизнь

Алтайский край опустился в рейтинге качества жизни российских регионов

На первом месте в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2018 году по-прежнему находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости». Алтайский край в этом списке находится на 73 месте (что на семь позиций ниже, чем в 2017 году).

Ул. Советская Армия. Пешеход. Зима.
Ул. Советская Армия. Пешеход. Зима.
Анна Зайкова

Рейтинг медиагруппы построен на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. Для учета использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка и другие открытые источники.

Тройка «Москва, Санкт-Петербург и Московская область» возглавляет этот список уже в течение многих лет. «Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится», — отмечается в исследовании. В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Замкнули рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Тыва. Также в числе аутсайдеров республики — Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Бурятия, а также Курганская область и Еврейская автономная область.

Более чем на пять мест снизились позиции Алтайского края, Тамбовской области, Красноярского края, Удмуртии и Чувашии. Среди регионов, которые улучшили свои показатели более чем на пять мест, — Магаданская область, Амурская область, Оренбургская область, Чукотский автономный округ, Северная Осетия — Алания, Сахалинская область и Мурманская область.

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