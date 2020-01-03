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Жизнь

Названы российские города, где чаще всего ругаются матом

Финансовый университет при правительстве РФ назвал города, где чаще всего ругаются матом, сообщает «Российская газета».

Новосибирск.
Новосибирск.
СС0

Исследование распространенности ненормативной лексики проводили в городах России с населением более 250 тыс. человек. Респондентам задавали следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?

Выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.

Подобную лексику часто можно встретить во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте.

Реже всего нецензурные выражения употребляют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

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