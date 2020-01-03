Названы российские города, где чаще всего ругаются матом

Финансовый университет при правительстве РФ назвал города, где чаще всего ругаются матом, сообщает «Российская газета».

Исследование распространенности ненормативной лексики проводили в городах России с населением более 250 тыс. человек. Респондентам задавали следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?

Выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.

Подобную лексику часто можно встретить во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте.

Реже всего нецензурные выражения употребляют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.