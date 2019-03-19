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Жизнь

Названы самые дорогие города в мире

Сразу три мегаполиса — Гонконг, Сингапур и Париж — впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты. Об этом свидетельствует представленный во вторник доклад британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit, сообщил ТАСС.

Париж. Франция.
Париж. Франция.
СС0

Для составления рейтинга сотрудниками компании были проанализированы данные по 133 городам мира. При этом за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Исследователи сравнивали уровень расходов на коммунальные платежи, питание, бензин, одежду, аренду жилья, оплату школ и детских садов — в общей сложности на 160 наименований товаров и услуг.

В число самых дорогих городов авторы доклада также включили Цюрих, Женеву, Осаку, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Москва за год опустилась на 16 позиций и выбыла из первой сотни дорогих городов, заняв 102-е место в рейтинге.

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