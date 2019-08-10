Названы самые популярные коты и кошки в Рунете

Самым известным и упоминаемым в российских интернет СМИ котом стал четверолапый Чуча, принадлежащий российскому шоумену и музыкальному продюсеру Бари Алибасову. В рейтинг попал и один кот-воришка из Барнаула.

Рейтинг составила компания «Медиалогия» ко Всемирному дню кошек, который отмечался 8 августа.

В пятерку наиболее известных «усатых и полосатых» попали также кот Джулиана Ассанжа Мики, бирманская кошка Шулетт, японские двойняшки Кен и Гоу, ставшие известными в Калининградской области, а также кошка по кличке Падме, проживающая в Британии.

Вот как выглядит ТОП-10 кошачьего Рунета:

1. Кота Бари Алибасова Чучу нашли в центре кунг-фу в Москве, после того как кот сбежал из дома.

2. Твиттер Wikileaks опубликовал видео с котом Джулиана Ассанжа Мичи, после задержания основателя Wikileaks в Лондоне.

3. СМИ сообщали, что бирманская кошка Шупетт может стать наследницей части состояния Карла Лагерфельда в $200 млн.

4. Японских котов Кен и Гоу, которых два года не пускают в городской музей, пригласили в Зеленоградск Калининградской области и предложили абонемент на посещение всех музеев.

5. Кошка Падме британского искусствоведа Бендора Гросвенора испортила картину XVII века.

6. Житель Кемерова опубликовал объявление о продаже кота-экстрасенса за пять миллионов рублей.

7. Из-под завалов многоэтажки в Шахтах, где произошел взрыв бытового газа, спасли кошку Масю и передали ее хозяевам.

8. Жительница города Дартмут отправила своего кота Балу, случайно уснувшего в коробке, посылкой в Монреаль.

9. В Барнауле суд оправдал кота, обвиненного жителями дома в воровстве электричества.

10. В Турции кошка вышла на подиум во время модного показа.