Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Эксперты исследовали уровень зарплат по секторам экономики и федеральным округам за первое полугодие 2018 года.

Номинальная средняя зарплата по России за это время составила 42 тыс. 521 рубль (36 тыс. 993 рубля с вычетом налога), пишет «РГ». По данным НАФИ, заработки финансистов превышают общероссийские в среднем в два раза и составляют примерно 87 тыс. 991 рубль. Следом за ними идут работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 тыс. 982 рубля) и информации и связи (70 тыс. 839 рублей). Меньше всего получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (25 тыс.842 рубля).

Самые высокие зарплаты получают жители Центрального и Дальневосточного федеральных округов. В ЦФО средний размер заработков — 53 тыс. 406 рублей, в ДФО — 52 тыс. 759 рублей. Меньше всего платят в Северо-Кавказском округе — примерно 26 тыс. 251 рубль, пишет ura.ru. Зарплата сотрудников негосударственных компаний примерно в полтора раза превышает зарплату на предприятиях в госсобственности, отмечается в исследовании.

В начале октября Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в России достиг рекордного за 6 лет уровня. По мнению российского президента, это связано с тем, что в стране улучшается ситуация на рынке труда.