Названы способы укрыться от слежки через смартфон

Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал « Известиям », что многие россияне сами скачивают вредоносные приложения.

Никитин подчеркнул, что самая распространенная угроза для смартфона — невнимательный владелец, который скачивает приложения не думая.

Люди скачивают на смартфон приложения, которые могут собирать личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями.

«Поисковик первым делом выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK», — отметил эксперт.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев пояснил, что злоумышленники подделывают вредоносные файлы под популярные приложения или классы приложений.

«В 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий», — рассказал Чебышев.

Также мошенникам интересны приложения для удаленного управления, которые позволяют видеть экран устройства.

Злоумышленник может попросить поставить программу и потом провести финансовую операцию от вашего имени. Многие банки сейчас показывают одноразовый код в пуш-уведомлениях, так что увидеть его на экране не проблема.

Никитин советует насторожиться, если приложение требует запрос функций администрирования.