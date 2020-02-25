Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Названы способы укрыться от слежки через смартфон

Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал «Известиям», что многие россияне сами скачивают вредоносные приложения.

Смартфон. Социальные сети.
Смартфон. Социальные сети.
СС0

Никитин подчеркнул, что самая распространенная угроза для смартфона — невнимательный владелец, который скачивает приложения не думая.

Люди скачивают на смартфон приложения, которые могут собирать личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями.

«Поисковик первым делом выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK», — отметил эксперт.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев пояснил, что злоумышленники подделывают вредоносные файлы под популярные приложения или классы приложений.

«В 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий», — рассказал Чебышев.

Также мошенникам интересны приложения для удаленного управления, которые позволяют видеть экран устройства.

Злоумышленник может попросить поставить программу и потом провести финансовую операцию от вашего имени. Многие банки сейчас показывают одноразовый код в пуш-уведомлениях, так что увидеть его на экране не проблема.

Никитин советует насторожиться, если приложение требует запрос функций администрирования.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость