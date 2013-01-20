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Жизнь

Названы сроки выплат материнского капитала на первенца

Материнский капитал на первенца, как и другие выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте 2020 года.

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

Касающиеся выплат законопроекты депутаты рассмотрят максимально быстро.

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сообщила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сенатор Валерий Рязанский отметил, что основную подготовительную работу законодатели уже провели, пишет ura.ru.

«Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент», — отметил сенатор.

О капитале

Для россиян, в семьях которых с 1 января 2020 года родился первенец, будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Если в семье родится второй ребенок, то дополнительно к этим деньгам будет начисляться еще 150 тыс. рублей. При рождении третьего малыша на ипотечный кредит семье выделят еще 450 тыс. рублей. Эти меры по поддержке семей анонсировал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

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