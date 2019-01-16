Названы страны с самыми красивыми женщинами

Эксперты портала Missology, который специализируется на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины. Его создали на основе достижений красавиц в международных конкурсах, таких как «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл», пишет «Российская газета».

Победителями оказались представительницы Венесуэлы, которые чаще других выигрывали в этих состязаниях. Так в прошлом году венесуэлка Мария Веласко Гарсия стала «Мисс Интернешнл», а Стефани Гутьеррес заняла второе место на конкурсе «Мисс Вселенная». Их соотечественницы также регулярно добираются до финалов других престижных международных конкурсов.

На втором месте — филиппинки. В пятерку также вошли представительницы Мексики, Южной Африки и Вьетнама. В топ-20 попала и Беларусь, чьи красавицы расположились на 18-й строчке рейтинга.