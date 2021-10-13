Названы три причины высокой смертности от COVID-19 в России

Главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил , что высокие показатели смертности от ковида связаны с мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии.

Вечорко отметил, что, например, за две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций.

Стационары вновь перепрофилируют на прием больных с ковидом, открыли 20 пунктов для экспресс-тестирования.

Кроме того, стали болеть молодые люди, причем в тяжелых формах — вплоть до летальных случаев.