Названы три причины высокой смертности от COVID-19 в России

Вечорко отметил, что, например, за две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций.
Стационары вновь перепрофилируют на прием больных с ковидом, открыли 20 пунктов для экспресс-тестирования.
Кроме того, стали болеть молодые люди, причем в тяжелых формах — вплоть до летальных случаев.
«Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности», — написал Вечорко в своем Telegram-канале.