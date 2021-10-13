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Жизнь

Названы три причины высокой смертности от COVID-19 в России

Главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие показатели смертности от ковида связаны с мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Вечорко отметил, что, например, за две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций.

Стационары вновь перепрофилируют на прием больных с ковидом, открыли 20 пунктов для экспресс-тестирования.

Кроме того, стали болеть молодые люди, причем в тяжелых формах — вплоть до летальных случаев.

«Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности», — написал Вечорко в своем Telegram-канале.

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