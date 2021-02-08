Названы три женских имени, которые ласкают слух мужчин

Женские имена вызывают у мужчин определенные слуховые ассоциации, поэтому есть те, которые им нравятся больше, и те, которых они будут опасаться.

Так, имя «Тамара» звучит слишком резко, такую девушку могут посчитать слишком волевой.

А вот «мягкие» имена, наоборот, понравятся сильному полу.

Пятый канал опубликовал топ-3 имен, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне. Это Алиса, Елена и Олеся.

Обычно носительницы имени «Алиса» коммуникабельны и способны на смелые, даже отчаянные, поступки. Обычно такие девушки не перестают восхищаться своим избранником даже после долгих лет отношений.

Елена — очень мягкое, звучное имя, которое вызывает у мужчин приятные ассоциации, пишет News.ru. Она загадочна и добра, сострадательна и всегда придет на помощь.

Олеся представляется мужчинам беззащитным ангелом, хотя на самом деле у девушек с таким именем есть стержень, они способны пережить любые трудности.