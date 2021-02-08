Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Названы три женских имени, которые ласкают слух мужчин

Женские имена вызывают у мужчин определенные слуховые ассоциации, поэтому есть те, которые им нравятся больше, и те, которых они будут опасаться.

Пара. Мужчина и женщина.
Пара. Мужчина и женщина.
СС0

Так, имя «Тамара» звучит слишком резко, такую девушку могут посчитать слишком волевой.

А вот «мягкие» имена, наоборот, понравятся сильному полу.

Пятый канал опубликовал топ-3 имен, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне. Это Алиса, Елена и Олеся.

Обычно носительницы имени «Алиса» коммуникабельны и способны на смелые, даже отчаянные, поступки. Обычно такие девушки не перестают восхищаться своим избранником даже после долгих лет отношений.

Елена — очень мягкое, звучное имя, которое вызывает у мужчин приятные ассоциации, пишет News.ru. Она загадочна и добра, сострадательна и всегда придет на помощь.

Олеся представляется мужчинам беззащитным ангелом, хотя на самом деле у девушек с таким именем есть стержень, они способны пережить любые трудности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость