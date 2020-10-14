Названы цены на новые iPhone 12 в России

Среди главных особенностей новых смартфонов называется поддержка технологии беспроводных сетей 5G. Девайс оснащен OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield.
При этом новый смартфон стал на 11% тоньше и на 15% легче своего предшественника.
Еще одна отличительная черта новых iPhone — плоские края.
Изменения внесены и в систему питания. Посредством магнитного коннекта смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.
Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем. Топовая версия iPhone 12 Pro Max доступна в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.
Сколько будет стоит новый iPhone 12
В России продажи новых смартфонов стартуют 23 октября. Самая дешевая модель этого смартфона будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, а самая дорогая — от 109,99 тысячи рублей.