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Жизнь

Названы цены на новые iPhone 12 в России

Новые модели смартфона iPhone представила компания Apple. В линейку гаджетов вошли iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, сообщает РИА Новости.

Apple.
Apple.
СС0

Среди главных особенностей новых смартфонов называется поддержка технологии беспроводных сетей 5G. Девайс оснащен OLED-дисплеем, стекло которого защищено новой сверхпрочной технологией Ceramic Shield.

При этом новый смартфон стал на 11% тоньше и на 15% легче своего предшественника.

Еще одна отличительная черта новых iPhone — плоские края.

Изменения внесены и в систему питания. Посредством магнитного коннекта смартфон можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.

Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем. Топовая версия iPhone 12 Pro Max доступна в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.

Сколько будет стоит новый iPhone 12

В России продажи новых смартфонов стартуют 23 октября. Самая дешевая модель этого смартфона будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, а самая дорогая — от 109,99 тысячи рублей.

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