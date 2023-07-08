8 июля
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на День Петра и Февронии 8 июля

8 июля - церковный День Петра и Февронии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Влюбленные в парке
Влюбленные в парке
СС0

Что можно делать в День Петра и Февронии

8 июля пропитано любовью и семейными ценностями. Влюбленным и супругам стоит провести весь день друг с другом. Особенно если в последнее время влюбленных преследовали ссоры.

Святым Петру и Февронии молятся о любви и семье, не только чтобы обрести, но и чтобы сохранить.

8 июля нужно позаботиться о близких - позвонить родителям, детям, дальним родственникам. Поинтересоваться здоровьем, делами, помочь, если нужно, и просто порадовать вниманием.

После заката не стоит купаться в водоемах - считалось, что 8 июля активны русалки и даже выходят на сушу.

Стоит сходить в церковь. Поставить свечку, попросить здоровья и крепкой семьи для себя и родных, а также подать милостыню.

Бийск. Памятник Петру и Февронии.
Бийск. Памятник Петру и Февронии.
Ирина Пергаева.

Что нельзя делать в День Петра и Февронии

  • Членам семьи и влюбленным нельзя ссориться - сегодня можно испортить отношения сильнее обычного. А вот если сдерживаться и находить компромиссы, отношения даже с теми, с кем есть серьезные конфликты, можно наладить.
  • Не стоит работать с тестом, выпекать что-то - иначе ухудшится финансовое состояние.
  • Рядом с водоемами желательно не проводить время в одиночестве - считалось, что неосторожного человека могут затащить под воду русалки, травмировать его или зло подшутить.
  • Нельзя переезжать на новое место жительства или работы, а также передвигать рабочее место - к неприятностям в личной жизни или рабочих вопросах.
  • Нельзя заниматься садом и огородом, пересаживать или сажать растения. Можно только выйти на полив.
  • Нельзя заниматься рукоделием — работа не получится, время будет потрачено впустую.
  • Супругам есть одной ложкой и вытираться одним полотенцем — к ссоре.
Рассада.
Рассада.
freepik.com/prostooleh

Приметы на 8 июля

  • Рассада хорошо пьет воду — к хорошей погоде. Если плохо - к дождливой.
  • После Петра и Февронии ожидайте ещё 40 жарких летних дней.
  • Северный ветер — впереди будут солнечные дни.
  • Восточный ветер — будут осадки.
  • Дождь — к хорошему сбору меда.
  • В тихую погоду поднимается вихрь — будет солнечный день.
  • Радуга над водой — будет дождь..
  • Утром идет дождь — к его скорому окончанию, погода наладится.
  • Жаркий день — к плохому урожаю грибов.

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