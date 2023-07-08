Названы вещи, которые строго запрещено делать на День Петра и Февронии 8 июля

Что можно делать в День Петра и Февронии
8 июля пропитано любовью и семейными ценностями. Влюбленным и супругам стоит провести весь день друг с другом. Особенно если в последнее время влюбленных преследовали ссоры.
Святым Петру и Февронии молятся о любви и семье, не только чтобы обрести, но и чтобы сохранить.
8 июля нужно позаботиться о близких - позвонить родителям, детям, дальним родственникам. Поинтересоваться здоровьем, делами, помочь, если нужно, и просто порадовать вниманием.
После заката не стоит купаться в водоемах - считалось, что 8 июля активны русалки и даже выходят на сушу.
Стоит сходить в церковь. Поставить свечку, попросить здоровья и крепкой семьи для себя и родных, а также подать милостыню.
Что нельзя делать в День Петра и Февронии
- Членам семьи и влюбленным нельзя ссориться - сегодня можно испортить отношения сильнее обычного. А вот если сдерживаться и находить компромиссы, отношения даже с теми, с кем есть серьезные конфликты, можно наладить.
- Не стоит работать с тестом, выпекать что-то - иначе ухудшится финансовое состояние.
- Рядом с водоемами желательно не проводить время в одиночестве - считалось, что неосторожного человека могут затащить под воду русалки, травмировать его или зло подшутить.
- Нельзя переезжать на новое место жительства или работы, а также передвигать рабочее место - к неприятностям в личной жизни или рабочих вопросах.
- Нельзя заниматься садом и огородом, пересаживать или сажать растения. Можно только выйти на полив.
- Нельзя заниматься рукоделием — работа не получится, время будет потрачено впустую.
- Супругам есть одной ложкой и вытираться одним полотенцем — к ссоре.
Приметы на 8 июля
- Рассада хорошо пьет воду — к хорошей погоде. Если плохо - к дождливой.
- После Петра и Февронии ожидайте ещё 40 жарких летних дней.
- Северный ветер — впереди будут солнечные дни.
- Восточный ветер — будут осадки.
- Дождь — к хорошему сбору меда.
- В тихую погоду поднимается вихрь — будет солнечный день.
- Радуга над водой — будет дождь..
- Утром идет дождь — к его скорому окончанию, погода наладится.
- Жаркий день — к плохому урожаю грибов.