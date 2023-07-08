Названы вещи, которые строго запрещено делать на День Петра и Февронии 8 июля

8 июля - церковный День Петра и Февронии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Что можно делать в День Петра и Февронии

8 июля пропитано любовью и семейными ценностями. Влюбленным и супругам стоит провести весь день друг с другом. Особенно если в последнее время влюбленных преследовали ссоры.

Святым Петру и Февронии молятся о любви и семье, не только чтобы обрести, но и чтобы сохранить.

8 июля нужно позаботиться о близких - позвонить родителям, детям, дальним родственникам. Поинтересоваться здоровьем, делами, помочь, если нужно, и просто порадовать вниманием.

После заката не стоит купаться в водоемах - считалось, что 8 июля активны русалки и даже выходят на сушу.

Стоит сходить в церковь. Поставить свечку, попросить здоровья и крепкой семьи для себя и родных, а также подать милостыню.

Бийск. Памятник Петру и Февронии. Ирина Пергаева.

Что нельзя делать в День Петра и Февронии

Членам семьи и влюбленным нельзя ссориться - сегодня можно испортить отношения сильнее обычного. А вот если сдерживаться и находить компромиссы, отношения даже с теми, с кем есть серьезные конфликты, можно наладить.

Не стоит работать с тестом, выпекать что-то - иначе ухудшится финансовое состояние.

Рядом с водоемами желательно не проводить время в одиночестве - считалось, что неосторожного человека могут затащить под воду русалки, травмировать его или зло подшутить.

Нельзя переезжать на новое место жительства или работы, а также передвигать рабочее место - к неприятностям в личной жизни или рабочих вопросах.

Нельзя заниматься садом и огородом, пересаживать или сажать растения. Можно только выйти на полив.

Нельзя заниматься рукоделием — работа не получится, время будет потрачено впустую.

Супругам есть одной ложкой и вытираться одним полотенцем — к ссоре.

Рассада. freepik.com/prostooleh

Приметы на 8 июля

Рассада хорошо пьет воду — к хорошей погоде. Если плохо - к дождливой.

После Петра и Февронии ожидайте ещё 40 жарких летних дней.

Северный ветер — впереди будут солнечные дни.

Восточный ветер — будут осадки.

Дождь — к хорошему сбору меда.

В тихую погоду поднимается вихрь — будет солнечный день.

Радуга над водой — будет дождь..

Утром идет дождь — к его скорому окончанию, погода наладится.

Жаркий день — к плохому урожаю грибов.

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