Медовый Спас - что за праздник
Праздник называют Медовый Спас, Первый Спас (поскольку в августе три Спаса), Маковый Спас, Спас на воде. В старину считалось, что именно с этого дня начинается активный сбор меда. Сегодня же к Медовому спасу в самом разгаре ярмарки по продаже этого лакомства.
Также этот день - начало Успенского поста, который еще называли сытым. Ведь несмотря на запрет на употребление животных продуктов, наступало время сбора урожая, поэтому растительной пищи было в достатке.
Еще праздник называли Мокрым, поскольку совершалось водоосвящение. Священники шли к открытым водоемам и совершали малое водосвятие. Если искупаться в такой воде - прибавится здоровье, все тело и душа очистятся. Однако после этого дня купаться больше было нельзя.
14 августа 2023 года что можно делать
Пасечникам следует собрать весь мед - иначе его перетаскают соседские пчелы. Также мед можно отнести в церковь - для освещения. Вместе с ним в старину в храм несли и урожай, а также семена.
Обязательно нужно съесть хотя бы немного меда, если нет аллергии на него.
Пасечникам положено одеваться в новую, чистую одежду - иначе пчелы покинут.
Отличный день для приема или похода в гости - на чай с медом.
Медом можно угостить просящих и голодающих. Если поделиться медом с тремя людьми - нужда на год покинет поделившегося.
Что запрещено делать на Медовый Спас
- Нельзя есть мясо, молочные продукты и рыбу - вплоть до 27 августа, пока проходит Успенский пост. Надо соблюдать определенный рацион, а также воздержаться от развлечений.
- Нельзя громко разговаривать, кричать, ругаться - можно притянуть нечисть.
- Нельзя злиться, сплетничать, вредничать, жадничать, замышлять недоброе - вред вернется в троекратном размере.
Приметы на 14 августа
- Какая погода сегодня, такая будет 28 августа.
- Сильный ветер — будет снежная зима.
- Пиявки выбираются на сушу — будет дождь и гроза.
- Дождь — окончание сезона лесных пожаров.
- Первые перелетные птицы начинают улетать — к наступлению холодных ночей.
- Розы полностью отцвели — опять же, начнутся холодные ночи, может выпадать иней.
- Случайно рассыпать малину — скоро ожидается счастье.
- В лужу нечаянно упасть — можно рассчитывать на прибыль.
- В храм птица залетела — впереди благоприятные перемены у всех, кто в этот момент был там.
- Птица в дом залетела — семье стоит ждать удачу.