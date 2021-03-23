Названы зоны возможных подтоплений во время паводка в Алтайском крае

На юго-западе и в предгорьях Алтая реки вскроются на 5−6 суток раньше обычного. После этого могут образоваться заторы льда, в частности, на Оби у Барнаула, у Камня-на-Оби, на отдельных участках рек Бия и Чумыш.
«Почти каждый год угроза достижения опасных отметок существует на реке Обь в районе Усть-Чарышской пристани, Барнаула и Камня-на-Оби, на реке Чарыш у села Белоглазово, на реке Алей у Рубцовска, на реке Бурла у села Хабары», — сказал Люцигер.
Главный сибирский синоптики также заявил, что в корне неправильно сравнивать сценарии паводка прошлых лет и «готовиться всегда нужно к наихудшему варианту развития событий».