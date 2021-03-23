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Жизнь
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Названы зоны возможных подтоплений во время паводка в Алтайском крае

На стыке марта и апреля в предгорьях Алтая и на севере Республики Алтай начнут вскрываться реки. Большую воду в Алтайском крае стоит ждать в первой и второй декадах апреля, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

Паводок.
Паводок.
Олег Богданов

На юго-западе и в предгорьях Алтая реки вскроются на 5−6 суток раньше обычного. После этого могут образоваться заторы льда, в частности, на Оби у Барнаула, у Камня-на-Оби, на отдельных участках рек Бия и Чумыш.

«Почти каждый год угроза достижения опасных отметок существует на реке Обь в районе Усть-Чарышской пристани, Барнаула и Камня-на-Оби, на реке Чарыш у села Белоглазово, на реке Алей у Рубцовска, на реке Бурла у села Хабары», — сказал Люцигер.

Главный сибирский синоптики также заявил, что в корне неправильно сравнивать сценарии паводка прошлых лет и «готовиться всегда нужно к наихудшему варианту развития событий».

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