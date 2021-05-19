Названо американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона

Новая ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2776 километров).

«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы — скажем, из Лондона — гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», — отмечают в статье.