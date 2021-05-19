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Жизнь

Названо американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона

В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Popular Mechanics.

Старт 16-этажной ракеты.
Старт 16-этажной ракеты.
Стоп-кадр YouTube

Новая ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2776 километров).

«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы — скажем, из Лондона — гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», — отмечают в статье.

Гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.

Новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах.

LRHW относят к средствам сдерживания, которое позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год.

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