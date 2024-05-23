Сексотерапевт Лексс Браун-Джеймс и сексопатолог Кейси Таннер высказали свое мнение относительно того, сколько нужно заниматься сексом для поддержания счастливых отношений. Их точки зрения были опубликованы в издании SELF.

Обе специалисты не согласны с результатами исследования 2016 года, которое утверждает, что оптимальное количество половых актов — один раз в неделю. Они считают, что нет определенного количества секса, которое было бы идеальным для всех пар.

Браун-Джеймс полагает, что попытки следовать «норме» сексуальных отношений могут привести к проблемам, а не к счастью. Секс из чувства долга может вызвать раздражение, недоверие и непонимание между партнерами.

Отмечается, что в счастливых отношениях партнеры не фокусируются на количестве половых актов. Вместо этого они соответствуют трем критериям: оба партнера с нетерпением ждут секса, получают от него удовольствие и не боятся говорить о своих предпочтениях и желаниях в постели.

Ранее сообщалось, что сексолог назвала главные плюсы утреннего секса.

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