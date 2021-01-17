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Жизнь

«Не бегите с детьми и колясками». Машинист, спасший упавшего на рельсы ребенка, обратился к россиянам

Портал «МК» опубликовал интервью с 33-летним машинистом Московского метрополитена, благодаря реакции которого чудом остался жив ребенок, упавший на рельсы перед пребывающим поездом.

Поезд метро.
Поезд метро.
pixabay.com.

Происшествие случилось в понедельник на станции «Бабушкинская». Четырехлетнему ребенку удалось спастись благодаря тому, что он успел спрятаться под платформой, машинисту поезда Алексею Раевскому — за считанные секунды остановить тонны движущегося металла. Мужчина обесточил рельсы и помог ребенку выбраться.

Работник метрополитена рассказал «МК» как ведут себя пассажиры метро и что нужно делать, чтобы развить внимательность.

В метрополитене.
В метрополитене.
pixabay.com.

Рассказывая про нашумевший случай, он отметил, что действовал интуитивно.

«Я не могу въезжать на станцию с мыслью, что вот-вот кто-то должен упасть, это просто невозможно. Но тут, я даже сам не осознавая, считал, что какое-то несоответствие. То есть ребенок шел сначала нормально, а потом резко поменял траекторию движения. Реакция сработала сама собой, я не думал „что? как? почему? Что делать?“, все произошло автоматически. Как раз, предположу, что все и закончилось так хорошо, потому что я не думал, а действовал сразу по наитию», — рассказал машинист.

Раевский посоветовал пассажирам не торопиться, не бежать в закрывающиеся двери поезда и просто дождаться следующего.

А еще мужчина обратился к родителям:

«Не бегите с детьми и колясками. Ситуации, когда мамочка в последнюю секунду ввозит в вагон коляску, а сама стоит на станции, или когда родитель забегает в поезд на закрытие дверей, а ребенок позади — происходят довольно часто. С детьми в поездке нужно быть внимательным вдвойне и не оставлять их без присмотра, — отметил Александр Раевский.

Электропоезд.
Электропоезд.
pixabay.com.

К слову, совет Алексея Раевского актуален не только для москвичей, пользующихся услугами метрополитена. В регионах, в том числе в Алтайском крае, где между большим городами и пригородом курсируют электропоезда, пассажиры тоже не отличаются осторожностью.

Так, в 11 января текущего года на перегоне Присягино — Алтайская электричка сбила 32-летнего мужчину, перебегавшего железнодорожные пути. Машинист не смог остановить поезд, поэтому торопливость стоила пострадавшему жизни.

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