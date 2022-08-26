Не бессмертный Кощей и «17-летняя» любовь. Тест: как хорошо вы разбираетесь в новинках российского кино

27 августа отмечается День российского кино. Вокруг этого выражения часто ходят разные мнения. Есть те, кто не воспринимают отечественный кинематограф вовсе, а есть те, кто просто жить без него не могут! В тесте altapress.ru узнайте, как хорошо разбираетесь в новинках страны вы.