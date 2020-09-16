Не давать кому попало. Томенко поручил жестче контролировать выделение угля из краевого фонда

Лишь 19 муниципальных образований Алтайского края из более чем 60 сформировали к 15 сентября необходимый нормативный запас угля. В правительстве Алтайского края обеспокоены данной ситуацией. Губернатор региона Виктор Томенко еще раз напомнил, что за прохождение отопительного сезона личную ответственность несут главы городов и районов.

Вопрос подготовки Алтайского края к зиме и проведению отопительного сезона рассматривался на заседании правительства 16 сентября. Днем ранее завершился большой этап подготовительных работ, когда ответственным чиновникам нужно было заключать контракты на поставку угля, ремонтировать сети, проверять состояние котлов и т.д.

Иван Гилев. altapress.ru

В качестве одного из основных докладчиков на заседании выступил Иван Гилев, региональный министр строительства и ЖКХ. Он напомнил, что в прошлом году семь муниципалитетов, в том числе города Яровое и Славгород, не получили паспорта готовности к проведению отопительного сезона.

Памятуя об этом, Гилев призвал районных руководителей не повторять ошибок прошлого, а вникать в финансовое состояние подведомственных коммунальных МУПов, следить за техническим состоянием тепловых и водопроводных сетей, не откладывать на позднюю осень заключение контрактов с поставщиками топлива,

По словам Гилева, лишь в 19 районах смогли к 15 сентября сформировать нормативный запас угля и мазута. Но министр ради справедливости отметил, что из 470 тыс. тонн угля, которые закупит край в этом году, на 320 тыс. тонн контракты уже подписаны. Главам районов остается следить за своевременной поставкой топлива и его качеством.

Краевой резервный запас угля (60 тыс. тонн) сформирован к середине сентября почти наполовину (26 тыс тонн). Но Гилев предупредил муниципалитеты, что они не должны надеется на краевую столицу. Дескать, в случае чего — она поможет. Выделение топлива из резервного фонда будет проводиться только в исключительных случаях.

Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: архив компании СГК.

Позицию министра поддержал губернатор края Виктор Томенко. Он поручил Гилеву в еженедельном формате лично докладывать ему о том, как расходуется резервный фонд. Каждый случай обращения за угольком будет рассматриваться особо.

Кроме того, глава региона поддержал предложение членов правительства создать в Славгороде единое муниципальное тепло и водоснабжающее предприятие, чтобы не допустить в этом городе управленческого коллапса предстоящей зимой. Этим займется, по всей вероятности, специальная краевая комиссия.

В оставшийся месяц до начала отопительного сезона в городах и районах в обязательном порядке должен пройти пробный запуск котлов. «Прошу отнестись к этому со всей ответственностью», — подчеркнул Гилев.