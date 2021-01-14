Не до смеха. Создателя «Ералаша» вновь ввели в медикаментозную кому

«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние», — рассказал журналистам Владимир Долинский.
Как сообщал Telegram-канал «База», Бориса Грачевского госпитализировали в 52-ю больницу ещё 27 декабря. 7 января его подключили к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно создатель «Ералаша» дышать практически не мог. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.
11 января Грачевский пришёл в себя и начал жестами общаться с врачами, но его состояние начало резко ухудшаться.
Кинорежиссера отправили в другую реанимацию, где есть аппарат ЭКМО — устройство, позволяющее насыщать организм кислородом непосредственно через кровь. Врачи пока не дают никаких прогнозов.