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14 января
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Жизнь

Не до смеха. Создателя «Ералаша» вновь ввели в медикаментозную кому

Состояние здоровья создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, ранее госпитализированного с коронавирусом в реанимацию, по-прежнему остается тяжелым. Об этом передает «Российская газета» со ссылкой на друга режиссера, актера Владимира Долинского.

Борис Грачевский на Алтае.
Борис Грачевский на Алтае.
алтай.рф

«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние», — рассказал журналистам Владимир Долинский.

Как сообщал Telegram-канал «База», Бориса Грачевского госпитализировали в 52-ю больницу ещё 27 декабря. 7 января его подключили к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно создатель «Ералаша» дышать практически не мог. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.

11 января Грачевский пришёл в себя и начал жестами общаться с врачами, но его состояние начало резко ухудшаться.

Кинорежиссера отправили в другую реанимацию, где есть аппарат ЭКМО — устройство, позволяющее насыщать организм кислородом непосредственно через кровь. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

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