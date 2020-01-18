Не есть, не гадать. Что нужно делать в Крещенский Сочельник 2020

Крещенский Сочельник 2020
18 января в православных храмах служат особую службу, которую совершают всего несколько раз в год, и освящают воду. Ее называют «великой агиасмой», а по-простому — «крещенской» или «богоявленской». Святую воду следует бережно хранить в отдельном месте, лучше — рядом с иконостасом.
По церковным правилам, в Сочельник положено поститься. Тем, кто соблюдает пост, нельзя есть рыбу, яйца, мясные и молочные продукты. Примерно до полудня вообще не едят.
По традиции в Сочельник верующие едят «сочиво» — сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями.
Кроме того, в Крещенский Сочельник нельзя гадать, увлекаться приметами. Несмотря на поверье, что в Сочельник можно гадать, церковь неоднократно высказывалась против этого занятия.
Также нельзя заниматься оккультными или магическими обрядами. Православная церковь всегда отрицательно относится к подобным практикам.