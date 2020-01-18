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Жизнь

Не есть, не гадать. Что нужно делать в Крещенский Сочельник 2020

Крещенский Сочельник у православных наступает 18 января, накануне праздника Крещение Господне. В этот день верующие строго постятся, как перед Рождеством. Рассказываем, что еще нужно и нельзя делать в Крещенский Сочельник.

Храм. Церковь. Духовность
Храм. Церковь. Духовность
СС0

Крещенский Сочельник 2020

18 января в православных храмах служат особую службу, которую совершают всего несколько раз в год, и освящают воду. Ее называют «великой агиасмой», а по-простому — «крещенской» или «богоявленской». Святую воду следует бережно хранить в отдельном месте, лучше — рядом с иконостасом.

По церковным правилам, в Сочельник положено поститься. Тем, кто соблюдает пост, нельзя есть рыбу, яйца, мясные и молочные продукты. Примерно до полудня вообще не едят.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

По традиции в Сочельник верующие едят «сочиво» — сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями.

Кроме того, в Крещенский Сочельник нельзя гадать, увлекаться приметами. Несмотря на поверье, что в Сочельник можно гадать, церковь неоднократно высказывалась против этого занятия.

Также нельзя заниматься оккультными или магическими обрядами. Православная церковь всегда отрицательно относится к подобным практикам.

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